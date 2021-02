V obsežnem požaru v Kranju je nestanovanjska stavba pogorela skoraj do tal. Skoraj popolnoma so uničeni prostori trgovine in gostinskega lokala. Gasilcem, ki so se več ur borili z ognjem, pa je pred uničenjem uspelo rešiti stavbo krajevne skupnosti, ki se drži požgane stavbe, in vrtca. Vzrok požara še vedno preiskujejo, zato je vrtec iz preventivnih razlogov vseeno ostal zaprt.

