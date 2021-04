Vrtnar Tilen Soklič iz ribezovega vina izdelal penino

Ko se združita mladostna radovednost in starodavno znanje, nastanejo nenavadne stvari. Dokaz za to je 29-letni vrtnar Tilen Soklič iz Krnice pri Gorjah, ki je že kot otrok slišal, da so v njegovem kraju nekoč množično pridelovali ribez. Nasadi so že davno izginili, sam pa je nekega dne sklenil, da jih bo obudil. A ne, da bi ribez izvažal, kot so to počeli nekoč, pač pa zato, da bi iz njega prideloval vino. Kar zmorejo v vinorodnih okoliših, lahko naredi tudi Gorenjec, si je rekel, in zdaj iz svojega ribezovega vina izdelal še penino.

