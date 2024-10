Vrtoglave cene za najem študentske sobe

Že prvi dan študija je za marsikaterega študenta prava bitka. Kako najti pravo sobo ali prostor za bivanje, predvsem v prestolnici in to za ceno, ki si jo lahko privoščijo? Cene najema pri zasebnikih so namreč ob premalo prostora v študentskih domovih tudi okoli 500 evrov mesečno. Brez stroškov. To pa je za večino študentov preveč, zato so mnogi prisiljeni v vsakodnevno vožnjo z javnim prevozom. Iz Novega mesta v Ljubljano in po predavanjih domov pa pomeni, da štiri ure na dan izgubijo na avtobusu. Kaj jim torej sploh ostane?