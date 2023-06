Prebivalci Vrtojbe od Kolektorja CPG zahtevajo zaprtje asfaltne baze

Štiri leta pogovorov, prošenj in vprašanj, zdaj pa imajo Vrtojbčani dovolj. Dovolj smradu, dovolj hrupa in dovolj škodljivih izpustov. Zahtevajo popolno zaprtje asfaltne baze na območju Vrtojbe, proti njenemu lastniku, Kolektorju CGP, pa bodo vložili tudi tožbo. Asfaltna baza Vrtojba po mnenju civilne iniciative ne deluje samo na neprimerni lokaciji sredi kraja, temveč tudi brez gradbene in okoljevarstvene dokumentacije. Na inšpekcijo za okolje in prostor so doslej poslali več prijav, obrnili so se tudi že na pristojno ministrstvo, vlado, predsednika države in varuha človekovih pravic, a spremenilo se ni nič.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:14 audio-control-play-line Iz 24UR: Za zaprtje asfaltne baze v Vrtojbi 02:34 audio-control-play-line Iz SVETA: Zaprtje asfaltne baze icon-chevron-left icon-chevron-right