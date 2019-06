VS ZN obsodil napade na tankerje v Perzijskem zalivu

Vršilec dolžnosti veleposlanika ZDA pri ZN Jonathan Cohen je sklical zasedanje za zaprtimi vrati, da dobi mednarodno obsodbo napadov na tankerje in sestrelitve brezpilotnega letala ameriške mornarice prejšnji teden. Iran sestrelitve ne zanika in trdi, da so dron sestrelili nad svojim zračnim prostorom, kjer ni imel kaj iskati. ZDA trdijo, da v mednarodnem.

To v bistvu pomeni, da se je tudi Iran preko svojih zaveznic, Rusije in Kitajske, strinjal z obsodbo napadov na tankerje. ZDA trdijo, da tankerje napada Iran, ki to odločno zanika. VS ZN je v izjavi pozval vse vpletene, naj zmanjšajo napetosti in rešijo svoje spore na miren način z dialogom.

VS ZN je svoje stališče sporočil prek sporočila za javnost predsedujočega najpomembnejšemu organu ZN v juniju, kuvajtskega veleposlanika pri ZN Mansura al Otaibija. Čeprav gre za najmilejši ukrep, ki ga ima VS ZN na voljo, je takšna izjava pomembna, saj mora biti sprejeta soglasno.

Varnostni svet Združenih narodov je po zasedanju, ki so ga zahtevale ZDA, obsodil napade na tankerje z nafto v Perzijskem zalivu in menil, da to predstavlja resno grožnjo plovbi in oskrbi z energijo ter mednarodnemu miru in varnosti.

ZDA so zahtevale zasedanje za zaprtimi vrati, ker je bil s tem onemogočen dostop predstavniku Irana. Veleposlanik Madžid Ravančije stopil do novinarjev in razložil, da so ZDA uspele narediti zelo nevaren položaj in morajo prenehati s svojimi vojaškimi pustolovščinami v regiji, umakniti pomorsko armado in prenehati z ekonomsko vojno proti Irancem.

Nove sankcije, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump uvedel v ponedeljek, je označil za izraz sovražnosti do Irancev in njihovih voditeljev. Povedal je tudi, da pogovori med Iranom in ZDA v tem trenutku niso možni, ker se ni mogoče pogovarjati z nekom, ki ti grozi in te ustrahuje.

"ZDA nimajo nobenega spoštovanja do mednarodnega prava in do mnenja velike večine mednarodne skupnosti," je dejal veleposlanik Irana pri ZN.

Opozorila pred povečevanjem napetosti v regiji

Veleposlaniki Francije, Nemčije in Velike Britanije so po zasedanju VS ZN, kjer je razmere predstavila namestnica generalnega sekretarja ZN za mirovne operacije Rosemary DiCarlo, podali svojo posebno skupno izjavo, v kateri so izrazili podporo mednarodnemu jedrskemu sporazumu velikih sil z Iranom iz leta 2015.

Predsednik ZDA Trump je sporazum, ki je zmanjšal napetosti in zavrl pot Irana do jedrskega orožja, zavrnil in ZDA od njega umaknil. Francija, Nemčija in Velika Britanija sporazum še naprej podpirajo in menijo, da prispeva k zmanjšanju napetosti v celotni regiji Bližnjega vzhoda in zmanjšuje nevarnost širjenja jedrskega orožja.

Države, ki so tudi podpisnice jedrskega sporazuma, so posvarile pred povečevanjem napetosti v regiji in pozvale k dialogu. V njihovi izjavi zelo odmeva pomanjkanje neposredne podpore stališčem zavezniških ZDA.