Vsaj 12 mrtvih v podtaknjenem požaru na Japonskem

Lokalni mediji poročajo, da je moški v četrtek zjutraj vdrl v prostore animacijskega studia Kyoto Animation Co studio in tam razpršil še neznano vnetljivo tekočino. Osumljenca so kasneje zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. "Moški je polil tekočino in zanetil požar," je za AFPpotrdil predstavnik policije. Ob tem naj bi osumljenec po poročanju lokalnih medijev dejal "umrite". Za zdaj še ni znano, kakšno povezavo naj bi imel osumljenec s podjetjem.