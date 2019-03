Vsaj 130 mrtvih v medetničnem nasilju v Maliju

Oboroženi moški, ki so napadli vaščane, so bili po pričevanju očividcev oblečeni v tradicionalna lovska oblačila skupnosti Dogon, etnične skupine, ki naseljujuje osrednje predele Malija. Žrtve naj bi po poročanju AFPustrelili ali ubili z mačetami. Da gre za "masaker" je bil jasen župan sosednje vasi Ouenkoro.

V napadu na vas Ogossagou, ki leži v regiji Mopti v osrednjem delu Malija, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 130 vaščanov. Med žrtvami so tudi otroci, ženske in nosečnice.

V zgodnjih jutranjih urah naj bi obkolili in napadli vas, kjer živijo Fulani, pastirska skupnosti, ki predstavlja eno največjih etničnih skupin v Sahelski regiji in Zahodni Afriki. Skupno naj bi jih na tem območju živelo med 38 in 40 milijoni. Preživeli pripovedujejo, da so napadalci požgali skorajda vse kolibe v vasi.

Gre za medetnični napad v Sahelski regiji, kjer se v zadnjih letih močno povečuje etnično in džihadistično nasilje. Spopadi med lovsko skupnostjo Dogonov in polnomadskimi Fulani sicer niso nič novega – prva obtožujejo pastirsko skupnost, da so povezani z džihadističnimi skupinami, ki so v zadnjih letih močno okrepile svojo prisotnost na območju Sahela. Ekstremisti, povezani z Al-Kaido, so že leta 2012 prevzeli nadzor nad predeli puščave na severu države, a so jih naslednje leto pregnale francoske sile. Francija, ki je nekdaj med svojo kolonije uvrščala tudi Mali, ima na celotnem območju Sahela nameščene svoje vojaške sile za boj proti džihadističnim skupinam.