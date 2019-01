Vsaj 20 učencev ranjenih v napadu z nožem

V osnovni šoli v Pekingu je moški z nožem napadel skupino učencev, pri tem pa je ranil 20 otrok. Moškega so že aretirali, je potrdila kitajska policija.

Trije otroci so huje poškodovani, vendar je njihovo stanje stabilno, so potrdile oblasti v pekinški četrti Xicheng. Ranjene otroke so prepeljali v bolnišnico.

Druge podrobnosti napada za zdaj niso znane, vendar pa je iz objav na družbenih omrežjih razvidno, da naj bi otroke napadel z nožem. Na internetu se je pojavil posnetek s sestanka šolskega osebja in staršev učencev, na katerem naj bi staršem pojasnili, da je napad izvedel "uslužbenec šole".