Vsaj sedem smrtnih žrtev v eksploziji plina na Slovaškem

V mestu Prešov na zahodu Slovaške je v 12-nadstropni stolpnici eksplodiral plin, nato pa je stavbo zajel požar. Z ognjenimi zublji se je borilo približno sto gasilcev, ki so požar uspeli pogasiti danes zjutraj. V bolnišnico v Preševu so sprejeli devet oseb, vendar nihče ni v kritičnem stanju. Policija je danes sprva na Facebooku objavila, da je v požaru umrlo 11 oseb, a so nato objavo izbrisali.