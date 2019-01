Več ameriških vojakov mrtvih v samomorilskem napadu Islamske države

V samomorilskem bombnem napadu so umrli vsaj štirje ameriški vojaki, trije so ranjeni, poroča The Guardian. Sirski observatorij za človekove pravice je sprva poročal o 16 smrtnih žrtvah, med katerimi naj bi bila dva Američana. Ameriški CNNmedtem poroča o še neznanem številu mrtvih.

Gre za najsmrtonosnejši napad na ameriške sile na območju Sirije, odgovornost zanj pa je že prevzela skrajna skupina Islamska država. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer zgolj nekaj tednov nazaj napovedal umik ameriških sil iz Sirije, ob tem pa oznanil, da je Islamska država premagana.

Koalicija pod vodstvom Združenih držav Amerike, ki se v Siriji bori proti islamskim skrajnežem je dejala, da "so bili člani ameriških sil ubiti v eksploziji med opravljanjem rutinske patrulje." Napad se je zgodil v mestu Manbij, ki je sicer pod nadzorom upornikov. Priča dogodka v Manbiju je povedala, da je bila tarča bombnega napada restavracija blizu trga, v kateri ameriški vojaki srečujejo predstavnike lokalne milice, ki jo podpirajo ZDA. Dve priči dogodka sta za Reutersdejali, da "je eksplozija zadela blizu restavracije, tarča so bili Američani, z njimi so bili tudi predstavniki Vojaškega sveta Manbija".