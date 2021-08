Vsak dijak bo v lekarni dobil pet testov za samotestiranje mesečno

"V šolah, v katerih ne bodo zagotovljeni pogoji za varen pouk, tega inšpekcija ne bo mogla dovoliti." Tako je manj kot teden dni pred pričetkom pouka zapisal premier Janez Janša. In v osnovnih in srednjih šolah po državi so priprave na začetek novega šolskega leta že v polnem teku. Ravnatelji, s katerimi smo govorili, bodo tako poskrbeli za čim večjo varnost otrok in dijakov, da se ti ne bodo toliko mešali med seboj, da bodo nosili maske, kjer je to potrebno, in seveda za preverjanje pogoja PCT. Dijaki bodo lahko teste za samotestiranje prevzeli v lekarnah od ponedeljka naprej. Vsak dijak bo z veljavno zdravstveno kartico v lekarni vsak mesec brezplačno prevzel pet testov.

