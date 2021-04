'Vsak klic po večji funkcionalnosti BiH kot države pomeni umik političnih zmogljivosti entitet'

Leta 1995 je Daytonski mirovni sporazum končal štiriletno morijo v Bosni in Hercegovini ter začrtal institucionalno obnovo države, ki še vedno ni končana. Država ima eno najbolj zapletenih političnih ureditev na svetu, kar otežuje hitre in učinkovite odločitve. Poleg zveznega parlamenta in skupnega tričlanskega predsedstva ima Bosna še parlamenta dveh entitet, ki imata tudi vsaka svoje predsedstvo in svojo ustavo. Zmedo, ki jo še povečujejo avtonomne kantonalne uprave, pa za svoje nacionalistične interese s pridom izkoriščajo politične elite treh etnij, Srbov, Bošnjakov in Hrvatov. Bosna in Hercegovina je ena najbolj revnih držav v Evropi, ki jo pestita korupcija in visoka brezposelnost. Vse dosedanje pobude in poskusi mednarodne skupnosti za rešitev položaja pa so propadli.

