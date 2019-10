17. oktobra obeležujemo svetovni dan revščine. Včasih so po humanitarno pomoč zahajali ljudje, ki so izgubili službo, danes pa prihajajo tudi tisti, ki delo imajo, a so njihovi dohodki prenizki, da bi lahko preživeli. Danes, v času gospodarske rasti, v Sloveniji pod pragom revščine živi skoraj 270 tisoč ljudi, med njimi je tudi veliko otrok, kar že skoraj desetletje poskušajo opazovati in omiliti v programu Botrstvo.

