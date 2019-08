Slovenija je tretja na lestvici evropskih držav, kjer se prebivalstvo stara najhitreje. Glede na projekcije Združenih narodov je Slovenija uvrščena med deset najstarejših držav na svetu. Vsak peti Slovenec je starejši od 65 let. Po podatkih Sursa je sicer naša povprečna starost 43,4 leta, a že čez 20 let se lahko postaramo tako, da bo povprečen Slovenec že starejši od 50 let.