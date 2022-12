Dobrodošli v gneči: vsak tretji kupec bo za darila namenil več kot sto evrov

December je tukaj in nekateri so že kupili božično-novoletna darila, nekateri jih še mrzlično iščejo. Nekateri jih bodo kupovali v zadnjem tednu. Kako visoka inflacija vpliva na nakupovalne navade in obdarovanje? Letos je prvo leto po dveh, ko zaradi covida ni omejitev v zaprtih prostorih.

V največjem trgovskem centru tako opažajo: "Ljudje si za te praznike privoščijo malce več, potem gre na začetku leta malce bolj na tesno, ampak za božično-novoletne praznike radi kupijo malo več. Pri nas prednjačijo oblačila, obutev, nekateri si tudi garderobo osvežijo, darila, bela tehnika, igrače, nakit," razlaga vodja centra Citypark Andrej Ropret.

V eni izmed zlatarn pravijo, da imajo največ kupcev po 15. decembru, ko se po nakupih običajno odpravijo moški. Ženske so tiste, ki nakupe bolj skrbno načrtujejo, ugotavljajo iz raziskave, ki so jo opravili pri Sparu. "Moški so bolj v zadnjem tednu. Je pa dejstvo, da so pripravljeni dati malce več za božična darila. Ženske so tako ali tako največji potrošniki. 60 do 70 procentov je teh," opaža Toni Pugelj, vodja centra Aleja.