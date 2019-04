'Vsaka oblika sobivanja z Assangeom je postala podobna glavobolu'

Ekvadorski predsednik Lenin Moreno je za britanski časnik Guardian vnovič zavzeto branil odločitev o odvzemu mednarodne zaščite Julianu Assangeu. Vztraja, da gre za povsem suvereno odločitev Ekvadorja in da ne sprejemajo "odločitev na podlagi zunanjih pritiskov katerekoli države". Moreno pa je spregovoril tudi o "neprimernem higienskem obnašanju" soustanovitelja WikiLeaksa.

Ekvadorski predsednik Lenin Moreno je v pogovoru za britanski časnik Guardianizpostavil, da je Julian Assange večkrat kršil azilne pogoje in poskušal uporabiti ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, kjer je prebival zadnjih sedem let, kot "center za vohunjenje". Prav tako je dejal, da je od Velike Britanije dobil pisne zaveze, da bodo spoštovali Assangeove temeljne pravice in da ga ne bodo poslali kamorkoli, kjer bi bil izpostavljen smrtni kazni. Odločitev, ki jo je sprejela ekvadorska vlada, se je v določenih pogledih izkazala za kontroverzno. Nekdanji ekvadorski predsednik Rafael Correa je Moreno označil za "največjega izdajalca v ekvadorski in ameriški zgodovini", odločitev ekvadorske vlade pa za "zločin, ki ga človeštvo ne bo pozabilo nikoli". V svojem prvem intervjuju za angleško govoreči medij po četrtkovem dogodku je Moreno zavrnil, da je bila odločitev glede Assangea sprejeta kot povračilni ukrep za to, kako so v javnost prav v času ekvadorske predsedniške kampanje prišle zasebne fotografije njegove družine in informacije, ki razkrivajo, da je njegov brat ustvaril "offshore" podjetje. Za anonimno spletno stranjo, ki je objavila informacije, naj bi stal prav Assange.

Ekvadorski predsednik tudi obžaluje dejstvo, da je Assange njihovo veleposlaništvo uporabil pri vplivanju na demokracije drugih držav. "Vsak poskus destabilizacije je za Ekvador nedopustno dejanje, ker smo suverena država in spoštujemo politike drugih držav," je dejal v intervjuju, ki je bil narejen po elektronski pošti. "Obžalovanja vredno je, da smo z našega ozemlja in z dovoljenjem prejšnje vlade na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu zagotovili prostore za vmešavanje v notranje zadeve drugih držav." "Ne moremo dovoliti, da bi naša hiša, ki je odprla svoja vrata, postala središče vuhunjenja," je poudaril Moreno, ki je očitno imel v mislih tudi fotografije lastne družine, ki so se znašle na očeh javnosti. "Takšna dejavnost krši pogoje azila. Naša odločitev ni arbitrarna, ampak temelji na mednarodnem pravu." Vztraja, da gre za povsem suvereno odločitev. "Ne sprejemamo odločitev na podlagi zunanjih pritiskov katerekoli države." Zagotovil je tudi, da je dobil jamstvo s strani Združenega kraljestva o morebitni izročitvi Asssangea ZDA. "Za nas je največja pravica do zaščite pravica do življenja," je prepričan. "Zato smo se z vlado Združenega kraljestva posvetovali o možnosti izročitve tretjim državam, kjer bi lahko bil Assange izpostavljen mučenju, nasilnem ravnanju ali smrtni kazni. Združeno kraljestvo je podaljšalo pisna zagotovila, da če bodo postopoma prišle zahteve za njegovo izročitev, ne bo izročen nobeni državi, v kateri bi lahko bil deležen takšne obravnave."

'Z našimi uradniki je ravnal grdo' Ekvadorski predsednik se je dotaknil tudi Assangeovo obnašanje do osebja, zaposlenega na veleposlaništvu. "Assangov odnos je bil popolnoma nespoštljiv in nezaslišan glede na zaščito, ki mu jo je zagotavljala ekvadorska država. Z našimi uradniki je ravnal grdo, zlorabil je potrpljenje ekvadorskih državljanov. Proti Ekvadorju je vzpostavil tudi agresivno kampanjo in začel uporabljati pravne grožnje proti tistim, ki so mu pomagali. Vsaka oblika sobivanja z Assangeom v prostorih veleposlaništva je postala podobna glavobolu," je še dodal Moreno.

Po besedah predsednika je imel soustanovitelj WikiLeaksa zdravstvene težave, ki bi jih bilo treba rešiti. "Ves čas svojega bivanja je vzdrževal tudi neprimerno higiensko obnašanje, kar je vplivalo tudi na njegovo zdravje in na notranjo klimo na veleposlaništvu." Kot je izpostavil Moreno, ga nikoli niso poskušali izgnati, kar želijo prikazati določeni politični akterji."Zaradi nenehnih kršitev protokolov in groženj je politični azil postal nevzdržen." Obtožbe o neprimernem obnašanju Assangea je njegova odvetnicaJennifer Robinsonsicer v nedeljo že zavrnila. "Prva stvar, ki jo je treba povedati, je, da je Ekvador v zadnjih nekaj dneh izrekel nekatere precej nezaslišane obtožbe, da bi upravičil nezakonito in izredno dejanje, ko je dovolil britanski policiji vstop v prostore veleposlaištva," je v nedeljo povedala za Sky news. In dodala: "To ne drži." Kaj vse preti Assangeu? 47-letnega Assanga je minuli četrtek na naslovu ekvadorskega veleposlaništva pridržala britanska policija, potem ko je ekvadorska vlada zanj preklicala politični azil. Tja se je zatekel v izogib izročitvi Švedski, kjer je bil obtožen posilstva. Omenjene obtožbe so sicer leta 2017 umaknili.

