Družinskim zdravnikom zgolj deset odmerkov cepiva: 'Kako izbrati, koga cepiti?'

Kdaj bo poleg Pfizerjevega cepiva v Slovenijo začelo prihajati tudi Modernino, še ni znano, a prva pošiljka tega cepiva bo skromna. Še bolj pa število odmerkov za starejše od 80 let, ki niso v domovih, in naj bi jih začeli cepiti prihodnji teden. Po navodilih ministrstva za zdravje naj bi vsak družinski zdravnik dobil le deset odmerkov cepiva. Zato se nekateri družinski zdravniki že sprašujejo, kako med več sto pacienti, starejšimi od 80 let, izbrati prvih deset.