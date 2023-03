'Vsako desetletje imamo več vročinskih rekordov in mrzlih ekstremov'

Kaj je tista tema, ki nas največkrat reši, ko ne najdemo pravih besed za nadaljevanje pogovora, in kaj se v internetnih brskalnikih znajde med prvimi zadetki? Zagotovo je to vreme, ki večkrat vpliva na naše razpoloženje in je pogosto tudi razlog za naše težave. Prva znana opazovanja vremena na slovenskih tleh so opravili v Piranu konec 18. stoletja, kjer so beležili podatke o padavinah. Sistematična in organizirana opazovanja so se začela z vzpostavitvijo meteoroloških postaj, prek katerih vreme spremljamo še danes. Kako se svojih začetkov spominjata meteorologa, ki sta delovala že v zgodnjih 70. letih, in kaj prinaša prihodnost?