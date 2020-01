Vsako leto za gripo zboli okoli 200.000 Slovencev

Vsako zimo za gripo zboli okoli 200 tisoč Slovencev, za rizične skupine, denimo za starejše od 65 let, nosečnice in kronične bolnike, je lahko ta bolezen tudi usodna. Letos so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zabeležili nekaj čez 200 primerov obolelih z gripo, a vrhunec nas šele čaka. Zdravniki pričakujejo, da se bo število obolelih za to hudo nalezljivo boleznijo v januarju večalo, zato za cepljenje nikakor še ni prepozno.

Več o tem in tudi o drugih temah v oddaji Svet na Kanalu A, ob 18. uri.