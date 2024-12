Vse je nared za prihod Miklavža

Zakorakali smo v december, praznična razsvetljava po slovenskih mestih je prižgana, za vikend bo tudi nižine pobelil sneg. Vse je nared za prihod prvega dobrega moža, ki bo nocoj razveselil ali pa razžalostil otroke. Miklavž, ki po tradiciji na Zemljo pride iz nebes, ima namreč s sabo darila le za pridne otroke, poredne pa prepusti svojim zvestim spremljevalcem parkeljnom. To ponekod razburja starše, češ da so parkeljni hudobni in nasilni ter strašijo otroke in jim povzročajo travme. A Miklavževanje je tradicija, ki poudarja razliko med dobrim in zlim ter predaja sporočilo, da so dobra dejanja nagrajena, slaba pa kaznovana. Sporočilo se da predati tudi na lep način.