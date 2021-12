'Vse, kar šteje, je, da smo skupaj in da se imamo radi'

Skromnost, hvaležnost in sočutnost so vrednote, ki jih svojim otrokom že od malega privzgajata Alenka in Marko Krmac. Pravita, da je včasih naporno, da je veliko dela, a vseeno uživata v času, ki ga preživijo skupaj. Prazniki jim veliko pomenijo, saj njihov dom preplavi posebna praznična toplina. Najstarejša hči Tija je stara 14, za njo je na svet prišel Pavel, ki je zdaj dopolnil sedem let, Patricija je stara dve leti, dva meseca nazaj pa jih je razveselil prikupen fantek Bruno.

Njihovi odgovori na vprašanje, zakaj se veselijo praznikov, so bili skoraj enaki."Ker smo doma z družino in se družimo," je povedala najstarejša Tija. "To, da smo vsi skupaj, da gledamo televizijo in smo skupaj pri večerji," veselo pove mama Alenka. "Da smo vsi skupaj lepo, da se imamo, da se družimo, da uživamo in tako," se z mamo strinja tudi oče Marko. Pavel pa se veseli praznikov zaradi počitnic. Člani družine Krmac so drug drugemu zagotovo največje darilo, a je lepo, če se pod okrašeno smreko znajde tudi kakšno darilo, zato so se novinarji oddaje Svet odločili, da bodo pomagali Božičku in presenetili šestčlansko družino.

V družini dela le oče

Alenka in Marko sta skupaj skoraj 15 let. Pravita, da so otroci plod njune ljubezni in da sta od samega začetka vedela, da želita ustvariti veliko družino. V družini dela samo oče, zato ni vselej lahko. "Delam z ljubeznijo, delam kot vinogradnik in traktorist, imamo super kolektiv, smo kot bratje in se razumemo, ne bi menjal službe," razlaga oče Marko.