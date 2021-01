Vse, ki bodo poskusili ovirati prenos oblasti, čaka kazenski pregon

Razmere v ZDA so teden dni pred inavguracijo Joeja Bidna napete. Donald Trump pa s svojimi izjavami ne prispeva veliko k pomirjanju razgretih strasti, jeze in sovraštva svojih privržencev, ki od sobote do 20. januarja napovedujejo množične proteste po državi. Trump, ki mu je kanal zaprl še YouTube, velika podjetja, donatorji in banke pa odpovedujejo sodelovanje, je demokratom očital, da z že drugo, zgodovinsko ustavno obtožbo proti njemu nevarno požigajo jezo in povzročajo delitev. Na razmere v državi se je odzval vrh ameriške vojske in obsodil nasilni vdor v kongres.