Ne samo energenti, dražja so tudi krma, gnojila in škropiva, tarnajo pridelovalci, ki se vse redkeje odločajo tudi za vse dražja zavarovanja pridelkov pred škodo zaradi pogostejših in hujših neurij. Čeprav je do pomoči oz. subvencije, ki letos povečini znaša 55 odstotkov zavarovalne premije, ob morebitni škodi upravičen vsakdo, ki se za to odloči, pa kmetje na drugo stran tehtnice z visokimi zavarovalnimi stroški postavljajo trenutno vrednost pridelkov.