Joe Biden prisegel kot 46. predsednik ZDA

Ameriška prestolnica Washington ob inavguraciji novega predsednika še nikoli ni bila tako prazna. Zato je toliko bolj glasno po mestu odmevala himna, ki jo je na slovesnosti letos zapela Lady Gaga. Še nikoli v zgodovini slavnostne prisege novega ameriškega predsednika in podpredsednice ni varovalo toliko pripadnikov varnostnih sil. Washington je strogo varovana trdnjava, območje okoli kongresa in Bele hiše je obdano z visoko ograjo in bodečo žico. Strehe, ulice, trge in parke zaseda več deset tisoč policistov in pripadnikov nacionalne garde.