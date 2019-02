Vse pogosteje prihaja do množičnega izkoriščanja delavcev

Množično izkoriščanje delavcev, ki so zaposleni preko zaposlitvene agencije, postaja vse večja težava. Mnogi delavci se svojih pravic ne zavedajo in spregovorijo šele takrat, ko je že prepozno. Največ kršitev je tam, kjer so ljudje zaposleni preko kooperantov, delajo pa za popolnoma druga podjetja, ugotavljata sindikat SKEI in Delavska svetovalnica.