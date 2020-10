Vse strožji ukrepi v številnih evropskih državah

Vse ostrejše ukrepe zaradi slabše epidemiološke slike sprejemajo tudi številne evropske države. Izvajajo pa tudi večji nadzor, saj ljudje ne spoštujejo priporočil, nasvetov in ukrepov. Hrvaška napoveduje obvezno nošenje mask v vseh zaprtih prostorih in na prostem, kjer ni mogoče vzdrževati razdalje, Slovaška bo dodatno omejila delovanje restavracij in trgovin, iz Belgije poročajo o kar 89-odstotnem tedenskem povečanju okužb, inšpektorji v Franciji pa so konec tedna odkrili kar 95 primerov kršitve ukrepov.