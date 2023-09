Število bolniških odsotnosti strmo narašča, predvsem dolgotrajnih

Izkušnje iz ambulante opisuje družinska zdravnica Nena Kopčavar Guček iz ZD Ljubljana: " Tudi svojčas so bili staleži zaradi stresa na privatnem polju, recimo kakšna huda izguba v družini, zdaj pa opažamo precej staležev zaradi tega, ker je stres na delovnem mestu tako hud, da oseba pravzaprav ne more delati. "

Lani smo bili na bolniški že več kot 20 milijonov dni, pred desetletjem pa slabih 12 milijonov. Nekaj lahko pripišemo tudi večjemu številu zaposlenih, ne pa tudi vsega, kot pove tudi Kofoljeva. " Poleg razmer na trgu dela pa so še dejavniki, ki vplivajo na bolniško tudi razmere na delovnem mestu, odnosi na delovnem mestu in družinske razmere posameznika, " razloži. Vedno več pa je dolgotrajnih bolniških odsotnosti tudi na račun stresa na delovnem mestu.

Vsak dan bolniške v povprečju zdravstveno blagajno stane slabih 57 evrov, izdatki pa so iz leta v leto višji. Leta 2013 so znašali približno 224 milijonov evrov, štiri leta kasneje pa smo za bolniško odsotnost namenili že okoli 90 milijonov evrov več. Visoko povečanje izdatkov je bilo po pričakovanjih v času epidemije. Lani je bilo izdatkov vse skupaj že za 700 milijonov evrov, od tega samo na račun izolacij skoraj 200.

Kljub povečanju števila bolniških odsotnosti, pa izgorelost sicer še vedno predstavlja manjši delež, poudarjajo na NIJZ. Poleg strahu pred izgubo službe pa je razlog tudi preobremenitev na delovnem mestu. Kot razlaga Gučkova, velikokrat kdo reče, da mora zaradi odsotnosti sodelavcev in racionalizacije podjetja, delati za dva. "Tretja stvar pa so zelo slabi odnosi na delovnem mestu. Vse do mobinga, ki ga opisujejo ljudje," še doda.

Povečuje pa se, še opozarja, število klicev delodajalcev, ki zahtevajo informacije, do katerih enostavno niso upravičeni. "Od pacienta sem dobila pismo, da njegov delodajalec zahteva natančen opis njegovega zdravstvenega stanja in zakaj ne more v službo," zgroženo pove Gučkova, ki je mnenja, da delodajalec nima nobene pravice do razkritja diagnoze zaposlenega.

Delodajalec lahko izve zgolj in samo, poudarja, ali je zaposleni res na bolniški, koliko časa bo predvidoma trajala ter ali imajo kakšna posebna navodila.