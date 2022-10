Vse več dokazov o prirejanju izidov volitev v Bosni in Hercegovini

Prebivalci in stranke v Bosni in Hercegovini bodo na končne izide volitev morali še čakati. Največ nepravilnosti so zabeležili v Republiki Srbski. Na dan prihaja vse več dokazov o kraji glasov in poneverjanju izidov volitev v korist dolgoletnega vodje bosanskih Srbov Milorada Dodika in njegove stranke. In na škodo kandidatke opozicije Jelene Trivić. Opozicijske stranke za jutri napovedujejo proteste in celo zahtevajo ponovitev volitev. Državna volilna komisija se je po številnih pritožbah o nepravilnostih odločila za ponovno štetje glasov na več kot 200 voliščih.