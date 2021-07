Vse več držav vstopa v četrti val epidemije covida-19

Zaradi širjenja različice delta o velikem izbruhu virusa poročajo iz Kitajske, kjer zaznavajo povečevanje števila hospitalizacij. Vse več držav uvaja obvezno cepljenje za določene sektorje in krepi cepilne kampanje. V ZDA se bodo morali cepiti vsi uslužbenci zveznih služb, pa tudi zaposleni v številnih zasebnih podjetjih. Turistično priljubljene mediteranske države, ali vsaj njihova obalna območja in otoki, so se obarvali oranžno ali rdeče. Četrti val epidemije je zajel tudi Nemčijo, ki je tako kot sosednja Avstrija zaostrila pogoje vstopa v državo.

