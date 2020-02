Vse več dvomov in vsebinskih razhajanj: bomo vendarle odšli na predčasne volitve?

Za politiko je izjemno miren in tih dan, a ponavadi se ravno ob takšnih dnevih največ dogaja. Pogovori o novi koaliciji pod vodstvom Janeza Janše se seveda nadaljujejo, njihova usoda pa bo morda znana že do konca tega tedna, ko naj bi se sestali organi SDS in presodili, ali se splača vztrajati ali ne. Tudi med morebitnimi partnerji se namreč pojavlja vse več dvomov in vsebinskih razhajanj.