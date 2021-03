Vse več hrvaških županij zaradi slabšanja razmer zaostruje ukrepe

Evropa je vse globlje v tretjem valu. Večina držav tako tudi za letošnje velikonočne praznike zaostruje ukrepe. Nemčija se je zapiranju države v tem času sicer odpovedala, prav tako ukrepov ne bo zaostrovala naša severna soseda. Med velikonočnimi prazniki bo tako v Avstriji začasna omejitev javnega življenja veljala le v trenutno najbolj prizadetih deželah. Za bolj ciljno in lokalno uvajanje ukrepov se je odločila tudi Hrvaška, kjer so odprte šole, hoteli in terase gostinskih lokalov.

