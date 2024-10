Leon in Andreja odkrito spregovorila o boju z depresijo

Kdaj vas je nazadnje kdo vprašal, kako ste? Kako se imate v službi? In kdaj ste iskreno odgovorili, da niste v redu? Da ste žalostni, da se borite z občutki brezupnosti, krivde in ničvrednosti? Dejstvo je, da služba precej vpliva na naše duševno zdravje. Stres, preobremenjenost, strah pred izgubo službe, za piko na i pa še slabi odnosi med sodelavci. Vse to so dejavniki, ki lahko vodijo v depresivne motnje, te pa do manjše produktivnosti in dolgotrajne bolniške odsotnosti. Zdi se kot začarani krog, iz katerega je nemogoče izstopiti. Pa vendar se da, kar dokazujeta Andreja in Leon, ki sta premagala depresijo.