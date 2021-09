Vse več mladostnic težko najde ginekologa, potrebovali bi vsaj 32 novih ginekoloških timov

Slovenska ginekologija je v težavah, na kar stroka opozarja že leta. Ginekologi so vse starejši, mladih, ki bi jih nadomestili, pa primanjkuje. Prihodnje leto bo kar 52 ginekologov izpolnilo pogoje za upokojitev, dopolnili bodo torej 65 let ali več. Za normalno delovanje primarne ravni bi nemudoma potrebovali vsaj 32 novih ginekoloških timov. In kako v takšnih razmerah sploh priti do ginekologa, ki ga vsaka ženska nujno potrebuje?