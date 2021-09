Moški v neprostovoljnem celibatu, za vse pa krivijo ženske

Svet je nenavaden in včasih je kaj težko razumeti na primer moške, ki dneve preživijo v svojih sobah, pred računalniki, telefoni in opazujejo privlačna dekleta. In kje je problem? Da je to njihovo življenje. Postajajo jezni, vase zaprti moški, ki za vse svoje tegobe krivijo zunanji svet, točneje kar ženske, ker jih ne morejo dobiti in ker te kar same ne pozvonijo na njihova vrata. A tu se ta jeza in frustracije ne končajo.