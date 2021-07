Vse več nesreč z električnimi skiroji. Kako jih preprečiti?

Električni skiroji, ki marsikomu precej olajšajo pot in tudi čas, prinašajo tudi težave. Zaradi hitrosti in dejstva, da so praktično neslišni, vse pogosteje prihaja tudi do nesreč. Po podatkih Policije, ki statistiko o prometnih nesrečah z električnimi skiroji vodi od leta 2019, jih je bilo v letošnjem letu do tega ponedeljka zabeleženih 32. Lani v enakem obdobju pa 23 nesreč. Na kaj moramo biti pozorni, da do nesreč z električnimi skiroji, s katerimi se sicer do uveljavitve spremembe zakona o pravilih cestnega prometa ne bi smeli voziti, ne bi prihajalo?

