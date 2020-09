Vse več okužb med zdravstvenimi delavci, bolnišnicam grozi pomanjkanje kadra

Iz Doma Danice Vogrinec, kjer imajo okuženih 24 stanovalcev in 17 zaposlenih, se je okužba prenesla tudi na medicinsko osebje mariborskega UKC. Do prenosa je prišlo med obravnavo dveh starostnikov, ki so ju v UKC pripeljali zaradi drugih zdravstvenih težav, medtem ko simptomov okužbe s covidom nista kazala. Šele kasneje je test pokazal, da sta pozitivna. Vmes se je okužba razširila tudi po kliniki za interno medicino: 11 okuženih, od tega en fizioterapevt in deset medicinskih sester. Če se bo število covid bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje, povečalo, sledi tudi hudo pomanjkanje kadra.

