Vse več okužb med zdravstvenimi delavci. Stroka poziva k previdnosti

Bolnišnice, domove za starejše in druge socialne zavode močno bremeni hitro naraščanje števila okuženih med zdravstvenimi delavci. Od začetka epidemije se jih je okužilo že več kot 820, v karanteno pa morajo tudi vsi sodelavci, ki so bili v stiku z njimi. Poleg vsesplošnega pomanjkanja zdravstvenega kadra je trenutno to najbolj pereč problem zdravstva. Ker pa se dogaja tudi to, da okužbo v bolnišnico ali dom za starejše prinesejo tudi zdravstveni delavci sami, je vse več pozivov, naj bodo še bolj pazljivi in pozorni.