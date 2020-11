Stroka pod vse večjimi pritiski: 'Gre za pomanjkanje dobrega okusa in razsodnosti'

Stroki zanikalci virusa svoje nestrinjanje izražajo preko sporočil, ki ne vsebujejo le žaljivk, da so plačanci in da izvajajo genocid, temveč tudi neposredne grožnje. Da ne gre le za pomanjkanje dobrega okusa in razsodnosti, da ga stalno nadlegovanje, sramotenje in grožnje spominjajo na nemške rjavosrajčnike pred drugo svetovno vojno, odgovarja dr. Rozman, ki skupaj z ostalo stroko zaradi povečanja števila anonimnih pisem pričakuje, da bo policija ukrepala - pika na i pa je bil napad reperja Zlatka na Milana Kreka. Policija je postopek proti Zlatku in nekaterim anonimnežem, ki pošiljajo žaljiva sporočila, že sprožila.