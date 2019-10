Vse več smrti. Kako nevaren je v resnici boksarski ring?

Ljubitelje borilnih veščin je znova pretresla smrt. Tokrat 27-letnega Patricka Daya, ki je umrl, potem ko je na sobotni borbi proti Charlesu Conwellu utrpel hude poškodbe glave. Patricka so iz ringa odnesli na nosilih in vse od prihoda v bolnišnico je bil v komi. Zdaj so sporočili, da je podlegel poškodbam, obkrožen s svojo družino, prijatelji in člani boksarske ekipe. A takšen primer še zdaleč ni osamljen.