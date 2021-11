Vse več trgovcev s polic umika pirotehnična sredstva

Nemalo požarov povzročajo pirotehnična sredstva in skoraj zagotovo ste kakšen pok tu in tam v zadnjih dneh že lahko slišali. Pirotehnika je med ljudmi vse manj priljubljena in to, kot kaže, zaznavajo tudi večji trgovci, ki s svojih polic en za drugim umikajo pirotehnična sredstva. Takih novic so vesela predvsem društva za zaščito živali in tudi bolnišnice, ki vsako leto obravnavajo grozljive posledice uporabe pirotehničnih sredstev.