Vse več zdravstvenega kadra izčrpanega in na bolniškem staležu

Številke novookuženih, ki so merilo in napoved tudi za nove bolnike v bolnišnicah in na intenzivnih enotah, še vedno ne padajo. Koliko zdravstvenega kadra pa bodo bolnišnice še izgubile, preden se bomo izvili iz začaranega kroga koronavirusa? Ne samo odhajanje kadra, bolnišnice zdaj skrbi tudi izčrpanost. V ljubljanskem UKC je na bolniškem staležu 570 ljudi, v Mariboru 450. Kako daleč lahko ob teh pogojih bolnišnice še širijo svoje covidne kapacitete?