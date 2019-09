Vsi leti odpovedani, zmanjkalo tudi denarja za plače

Adria je za danes in jutri odpovedala vse lete, obdržali so le današnji let iz Frankfurta v Ljubljano in jutrišnjega iz Ljubljane v Frankfurt. potnikom tega seveda nihče ni povedal, v roke so jim le potisnili list s pravicami potnikov. Adriji je zmanjkalo denarja tudi za plače. Zaposleni, ki bi morali prejeti še četrtino avgustovske plače v ponedeljek, te niso dobili.

