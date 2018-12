Od 'piflarke' do 'črno pobarvane socialistke', ki bi migrante poslala na ugotavljanje starosti

Konrad Adenauer je državo vodil od leta 1949 do leta 1963, nasledil ga je Ludwig Erhard , ki je vladal do leta 1966, do leta 1969 je vladavino podaljšal Kurt Georg Kiesinger. Šele leta 1982 je nato stranko na vrh vrnil Helmut Kohl , čigar ime je trajno povezano z združitvijo Nemčije, in ki je tam ostal vse do leta 1998, ko je izgubil volitve. A že leta 2005 se je CDU spet vrnila na čelo države, vajeti je prevzela Kohlova varovanka Angela Merkel .

Kramp-Karrenbauerjeva je v CDU vstopila pri osemnajstih in se po stankarski lestvici prebila vse do vrha. Tudi po zaslugi optimizma, osredotočenosti in zagnanosti, ki jo spremljajo že od zgodnjih let. Prepričana je, da ji je te vrednote privzgojilo odraščanje v veliki družini, kjer se je bilo treba znati pogajati in si izboriti, kar je želela.

Čeprav je Merklova preživela tudi lanske volitve in ostala kanclerka, je bilo sporočilo volivcev jasno, rezultat je bil namreč veliko slabši, kot bi si stranka želela, odtekanje glasov k skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD) zaskrbljujoče, število napadov iz vrst lastne stranke je za Merklovo postajalo težava. Oktobra letos je tako sporočila, da na kongresu stranke ne bo skušala obdržati mesta predsednice stranke, da pa bo ostala kanclerka do leta 2021, ko se ji izteče mandat.

Ko so transparente z napisi "willkommen"(dobrodošli) zamenjali transparenti z napisi "raus" (ven), je gostoljubnost Merklovo, ki je pomoč beguncem in migrantom videla kot nalogo osnovne človeške solidarnosti, stala domače podpore – njena stranka je v zadnjih letih doživela hude izgube tako na deželni kot nacionalni ravni, pa tudi podpore na evropski ravni, kjer so ji države, še posebej višegrajska skupina, Italija, tudi Avstrija, dale jasno vedeti, da reševanje globalne migrantske krize vidijo drugače – beguncem in migrantom do priškrnile ali povsem zaloputnile vrata, nekatere so postavile bodečo žico.

Do leta 2015 se je, kljub nekaj težavam v času gospodarske krize, njena vladavina zdela zelo trdna. Tudi na evropskem parketu so ji evropski kolegi priznavali voditeljstvo, četudi je v času dolžniške krize žugala z varčevalno politiko, ki marsikomu ni bila všeč.

A večino je vendarle zanimalo predvsem, kako se bo razpletel bolj med glavnima kandidatoma za predsedniško mesto CDU - Annegret Kramp-Karrenbauer, za katero je stala tudi Merklova, in Friedrichom Merzom , korporativnim odvetnikom, kandidatom konservativnejšega dela stranke, ki zahteva vrnitev h koreninam ali drugače povedano – premik bolj nazaj k desni sredini, potem ko se je stranka s številnimi politikami v preteklih letih vse bolj premikala proti levo-sredinskemu polu, s tem pa po eni strani uspešno "kradla" glasove koalicijski partnerici SPD, po drugi pa izgubljala v lastni bazi. Najbolj konservativni glasovi so prepričani, da je prav to izgubljanje primarne strankarske identitete odprlo vrata pojavu desnih političnih ekstremov, saj so številni tradicionalni volivci ocenili, da stranka njihovih vrednot ne zastopa več.

Spopadla sta se kandidata, ki sta si, čeprav sta oba zagovornika EU, v mnogočem izjemno različna. Medtem ko oba plašijo Donald Trump, Vladimir Putin in Kitajska, je Annegret Kramp-Karrenbauer naklonjena Franciji, medtem ko so Merzu bližje čezatlantske povezave.

Za izvolitvijo Kramp-Karrenbauerjeve je povsem pragmatična odločitev, je ocenil nemški Handelsblatt. Če bi stranka dejansko želela prekiniti z ero Merklove, bi morala izvoliti Merza. A gre za stranko, ki je znana tudi kot "klub, kjer se izbere kanclerja". CDU je že leta bolj kot na ideološko čistost in zvestobo idealom, osredotočena na to, da zmaga volitve.

V taboru AKK sicer zavračajo "teorije zarote". Izbira Ziemiaka naj bi bila "naravna izbira", katere sporočilo naj bi bilo, da je CDU stranka, ki vključuje. Star 33 let, je Ziemiak mlad konservativni obraz v stranki, ki jo večinoma obvladujejo moški, starejši od 70 let. Kot otrok poljskih priseljencev pa v vodstvo vnaša še dodaten faktor raznolikosti.

Analitiki zato ugibajo, koliko je bilo v ozadju političnega kupčkanja. AKK je namreč Spahnovemu zavezniku Paulu Ziemiaku ponudila pozicijo številka dve v stranki – mesto glavnega tajnika. Tega zdaj tudi zaseda, številni pa menijo, da je to še posebej všeč Spahnu, ki je s tem pridobil na moči in se prebil v prvo vrsto voditeljev konservativnega dela stranke, potem ko je kongres odnesel Merza.

A bitka za predsedniški stolček se je razpletla v korist Annegret Kramp-Karrenbauer, ki jo večina pozna kot AKK . Krajšava imena, ki bo – kot se šalijo nemški novinarski kolegi – v pomoč tudi evropskemu in svetovnemu medijskemu svetu. Ni namreč malo tistih, ki so si v teh dneh bolj ali manj uspešno "lomili jezik" ob izgovarjanju imena nove predsednice.

Prav nič presenetljivo tako ni, da so v levo-sredinski SPD upali, da bo zmagal Merz, ki bi s svojimi stališči CDU hitro umaknil z njihovega teritorija. Celo sam je obljubil, da bo "izbrisal" AfD in ponovno vzpostavil CDU kot desno-sredinsko stranko jasnih vrednot.

Primerjav z Merklovo se njena naslednica še kako zaveda. "Slišala sem, da me opisujejo kot "mini verzijo" oziroma nadaljevanje istega. Ampak pred vami stojim kot samostojna oseba, kot mati treh otrok, kot nekdanja notranja ministrica, kot voditeljica dežele, ki je tej deželi služila 18 let, in ki se je naučila, kaj pomeni voditi," je povedala delegatom. In dodala, da "ima voditeljstvo več skupnega z notranjo močjo kot s tem, kako glasno nekdo govori".

Kritiki ji namreč očitajo, da je Angela 2.0 – torej kopija predhodnice. Na kongresu je ta očitek do neke mere potrdila. Predstavila se je kot nekdo, ki ne bo spreminjal politične smeri samo zato, ker se na desnem političnem polu trenutno bije boj med ekstremno in zmerno politiko. Predstavila se je kot ženska, ki, podobno kot Merklova, daje prednost treznim in strokovnih argumentom in je ne ganejo čustvene reakcije. "Imam dobre živce, nič me ne spravi iz tira,"je povedala nemškim medijem.

A mnogih računica ni zadovoljila – "pravi konservativni del stranke" ostaja nezadovoljen. Prepad med liberalnim in konservativnim krilom stranke se tako s kongresom (in tesnim rezultatom) ni zmanjšal, ampak – poglobil.

Merklova je bila znana po tem, da se na mnenja stranke ni prav veliko ozirala. Tisti, ki so se zaradi tega čutili prezrte, upajo, da bo nova predsednica, ki živi po pravilih "moč je ženskega spola" in "zmorem, hočem, bom", to spremenila.

Zase pravi, da je "timska igralka", njeni podporniki se strinjajo. To naj bi bila ena ključnih razlik med AKK in Merklovo, ki naj bi zato nekoliko lažje gradila porušene mostove v stranki."Ni konservativne ali liberalne unije, samo CDU,"je dejala delegatom. Marsikdo je ob tem zastrigel z ušesi. Merklova je bila znana po tem, da se na mnenja stranke ni prav veliko ozirala. Tisti, ki so se zaradi tega čutili prezrte, upajo, da bo nova predsednica, ki živi po pravilih "moč je ženskega spola" in "zmorem, hočem, bom", to spremenila.

Proti istospolnim porokam, mladoletni migranti na ugotavljanje starosti

Kljub uvrščanju v liberalni del CDU, pa AKK kar nekaj vrednot deli s konservativnejšim delom stranke. Tako na primer ni podpornica istospolnih porok. Krčenja pravic istospolnih sicer zaenkrat ne napoveduje.

Čeprav je leta 2015 podprla Merklovo, ko je ta odprla vrata beguncem in migrantom, so njena stališča glede migracij nekoliko ostrejša. Za migrante, ki so trdili, da so mladoletniki, brez spremstva staršev in dokumentov, je predlagala zdravniški pregled, da bi ugotovili njihovo dejansko starost. Poteza, ki je vzbudila veliko zanimanje javnosti – od podpore do zgražanja. Kot argument je navedla "izkoriščanje sistema".

Zavzemala se je tudi za to, da bi zavrnjene prosilce za azil vračali po hitrem postopku, muslimanskim migrantom, ki niso želeli sprejeti hrane od prostovoljk – ker so pač bile ženske – je sporočila, naj bodo lačni. V luči naštetega večina pričakuje, da bo Nemčija migrantom pustila priprta vrata, da pa bodo pogoji za vstop precej manj ohlapni, kot so bili v času Angele Merkel.

Dvojni priimek kot poklon očetu in soprogu, ki jo je na prvi zmenek peljal gledat motorje

"Bila sem vzorna "piflarka", čeprav nisem imela najboljših ocen," je o sebi dejala za Bild am Sonntag. Kot deklica je sanjala o tem, da bo babica in bo na svet pomagala dojenčkom, kasneje je razmišljala o učiteljskem poklicu, na koncu pa študirala pravo in politične vede.

Pri enaindvajsetih je spoznala Helmuta Karrenbauerja – inženirja gradbeništva. "Na prvem zmenku sva šla na ogled motorjev. Na prvi fotografiji, ki mi jo je poslal, je bilo v ospredju zelo veliko motorjev, v ozadju pa je bil on," je za t-online.de razkrila o prvem zmenku z možem, s katerim je poročena 34 let in ima tri otroke, njun zakon pa v marsikaterem pogledu ni "tradicionalen".

Ona je tista, ki služi denar, on se je posvečal otrokom. Kot je dejala, sta se že v začetku zveze dogovorila, da bo delal tisti, ki bo v danem trenutku zaslužil več. "Res sem imela srečo, da sem ga spoznala. Med nama vlada zaupanje, ki nama omogoča, da vsak sledi svojim ciljem," je še dejala o svojem zakonu.

Na račun tega, da njeno ime in oba priimka marsikomu povzročajo težave, se tudi sama pogosto le namuzne in doda, da je bila odločitev za oba priimka "strateška". Po eni strani je želela možev priimek, a upornica v njej se je v času, ko so ženske praviloma prevzele le možev priimek, želela boriti proti pravilom. A glavni razlog je bilo dejstvo, da ji je leto pred poroko umrl oče. Dekliški priimek je tako obdržala njemu v spomin.

