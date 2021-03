'Vsi se veselimo vrnitve in upamo, da bo tako ostalo do konca šolskega leta'

S ponedeljkom se, po modelu C, v šole vračajo tudi dijaki prvih treh letnikov. Dijaki se bodo v šolah izmenjavali tedensko. Pouk za osnovnošolce pa se bo nadaljeval kot doslej, le da bodo zaščitne maske za vse učence in učitelje od šestega razreda dalje obvezne ves čas. Hkrati se začenja tudi cepljenje zaposlenih v šolstvu. V Mariboru pa se medtem še vedno nadaljuje razprava o pravilnem ukrepanju zoper dijakov, ki so protestirali z namenom, da bi se v vrnili v šolo.

