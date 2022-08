Afera Smodej še vedno brez epiloga, a v novih bizarnih razsežnostih. Ukinili so IG-profil proti_nasilju_dusana_smodeja, domnevna žrtev pa je v pogovoru s Policijo. Govorili smo tudi z enim od udeležencev omenjenih zabav v Fotopubu, ki je povedal, da le-te niso nič novega in da se odvijajo zadnjih pet let.