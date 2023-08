Vstop v svet tožilca: kri, solze in iskanje pravičnosti

Vloga tožilca je v javnosti precej nepoznana, praviloma jih vidimo na sojenjih in ob razglasitvah sodbe. Če je obtoženec oproščen, očitki padejo na tožilca. Kaj vse mora delati tožilec, kako vstaja sredi noči in odhaja na oglede umorov, hudih nesreč, kako ponoči lahko tudi joka zaradi tistega, kar je videl? Prvič lahko v to vpogledamo v knjigi nekdanje tožilke Vlaste Nussdorfer, v kateri opisuje najtežje in najbolj krute primere svoje prakse.