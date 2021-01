Vstopili smo v leto 2021: 'Naj bo zdravo, živahno in polno življenja'

Silvestrski večer je bil tokrat povsem drugačen, ulice in trgi so samevali. V prestolnici je bilo do policijske ure še nekaj ljudi, nato pa se Ljubljana spremenila v mesto duhov. Čeprav smo silvestrovali v domačih mehurčkih, je bila noč za policiste in reševalce delovna. Kljub temu, da letos ni bilo javnih prireditev, so skupno obravnavali 11 prometnih nesreč, 120 kršitev javnega reda in miru ter 20 kaznivih dejanj.

