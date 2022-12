Vtisi s tribun: 'Ko je Messi poljubil pokal, je stadion eksplodiral'

Med skoraj 90 tisoč gledalci, kolikor jih sprejme katarski stadion Lusail, kjer je Messi z druščino dvignil lovoriko, je veliki finale pospremil tudi naš nekdanji novinarski kolega Denis Oštir. Sam se je šele dobro vrnil v domovino, spomini na doživetje pa bodo ostali za vedno. Na vprašanje, kako je takšen dogodek in dosežek pospremiti v živo, odgovarja, da se tega ne da opisati z besedami, pač pa je to treba doživeti. "Ko so padali goli, se je vse treslo!"