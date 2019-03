Vučić med govorom o Natovem bombardiranju Srbije zajokal

V Srbiji so v nedeljo obeležili 20. obletnico začetka bombardiranja zveze Nato. Spominske slovesnosti so potekale po vsej državi, glavna slovesnost pa je zvečer potekala v Nišu. Tam so se v prvih vrstah poleg srbskega predsednika Aleksandra Vučića zbrali tudi premierka Ana Brnabić , vodja srbske pravoslavne cerkve, patriarh Irinej , srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik , predsednica Republike Srbske Željka Cvijanović in ministri srbske vlade.

Ko je govoril o Slađanu Vučkoviću , podčastniku, ki je med agresijo izgubil obe roki, so ga prevzela čustva."Dragi Slađan, čudovit človek, ki je izgubil obe roki, je naletel na 107. mino, ki so jo zločinci vrgli, pa je vseeno dočakal vnuke, in še jih bo imel, če bo Bog dal."Nato ga je nagovoril neposredno:"Hvala vam za junaštvo, za predanost domovini. Nič ni večjega in pomembnejšega od domovine. Najlepša hvala za vse, kar ste naredili za našo domovino in za naše otroke, ki ste jih rešili pred sovražnikovimi minami." V oči so mu prišle solze, zato je dodal: "Za razliko od vas, jaz lahko jočem. Vi ne smete, ker bi bila Bogoljub in Anđela(njegova otroka, op. a.) huda."

Zveza Nato je storila zločin, ko je bombardirala Srbijo, država pa se nikoli ne bo pridružila zavezništvu, je še dejal Vučić. Srbski narod se je po njegovih besedah odločil, da ne želi biti del zveze Nato. "Hočemo biti na svojem in nič drugega. Nikogar ne ogrožamo, hočemo samo ščititi naše nebo in braniti našo zemljo. Za to imamo vse več moči in vse več možnosti, saj je Srbija danes desetkrat močnejša, kot je bila leta 1999 in dvajsetkrat močnejša kot je bila leta 2008."

Srbija se je po njegovih besedah večkrat v svoji zgodovini dvignila kot feniks iz pepela in si opomogla. "Danes s ponosom lahko rečemo, da pametne in dobre ljudi v Srbiji vodijo ljubezen do domovine in predanost prihodnosti naših otrok. Na tej poti prihodnosti in napredka nas nihče ne more zaustaviti."

Dodik: Bombe niso rešile vprašanja Kosova

Patriarh Irinej je zahodne voditelje obtožil za načrtovanje "uničenja in razkosanja" Srbije. Opustošili so naše tovarne, industrijo, ceste in celo bolnišnice, je dejal. Dodik pa je povedal, da je zveza Nato 1999 zagrešila grozen zločin proti Srbiji in Republiki Srbski, česar se nikoli ne bo dalo oprostiti. "Škoda, ki so jo naredili med civilisti, je ogromna. Nikoli jim ne bom oprostil in nikoli ne bom šel mimo tega. Med opravljanjem svojih dolžnosti, pa tudi kot navaden človek, bom v sebi vedno nosil žalosten spomin na dneve, ko je Srbija to prestajala. Bombardiranje je bilo del zločinskega plana Nata in Zahoda, ki sta nas uvrstila na stan slabih, ki jim morata povzročiti škodo. Danes vemo, da se je Nato agresija dolgo pripravljala in še vedno traja." Bombe niso rešile vprašanja Kosova, in to še danes ni rešeno, je še poudaril.

Obletnico bombardiranja so obeležili tudi na Kosovu. Predsednik Hashim Thacije dan, ko so se začeli letalski napadi na Srbijo, opisal kot "velik in veličasten". "Vedno bomo hvaležni Natu in Združenim državam," pa je dejal predsednik vlade Ramush Haradinaj.