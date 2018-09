Vučić: Na kavo s puško? Ne testirajte našega potrpljenja!

"Že tretjič v nekaj mesecih je bil zaradi provokacij oblasti v Prištini ogrožen mir. Skušali so izzvati odziv Srbije, ki bi ga lahko z delom mednarodne skupnosti uporabili za blatenje naše države,"je dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić . Po njegovem opisu dogodkov je kar med 110 in 130 oboroženih pripadnikov kosovskih sil zavzelo dostope in objekte na območju jezera Gazivode. Brutalno naj bi napadli štiri ljudi in jih zadrževali kot talce. Vse pa se je, tako Vučić, zgodilo brez razloga.





Vprašal se je, koliko takšnih akcij se bo še zgodilo, in okrcal mednarodno javnost: "Odziv EU je takšen, da ga rajši ne bi komentiral."Dejal je, da pričakuje odgovor na vprašanje, kako v očeh mednarodne skupnosti pravzaprav stojijo.



Potrdil je, da je po njegovem ukazu srbska vojska v pripravljenosti: "Za vsako ceno bomo branili mir." Dejal je, da se bo Srbija zaščitila, če bo treba. "Kar zadeva Albance, si želimo z njimi trajen mir, a tega se ne more zgraditi na plečih srbskega naroda in politiki dolgih cevi," je poudaril in dejal, da Nevihte in Bliska ne bo – dokler je on predsednik.



Najpomembnejši je mir, je večkrat ponovil. "Ste že kdaj videli kakšnega predsednika, ki gre na kavo s puško?"To se je še vprašal Vučić v komentarju na izjavo kosovskega predsednika Hasima Thacija, da je šel na jezero na izlet. Spomnil ga je tudi, da ni mogel uživati v lepoti, ki "jo je ustvaril Bog", ker je jezero umetno.



Vučić je napovedal še, da se bo o razmerah kmalu posvetoval z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Prav tako po njegovem Thaci takšne akcije ni izvedel samovoljno, ampak je imel podporo. Dodal je, da več podrobnosti o tem ne more razkriti.

Kaj se je zgodilo?

Na prištinskih ulicah se je včeraj več tisoč Albancev zbralo na protestih proti kosovskemu predsedniku Hashimu Thaciju in njegovemu predlogu, da bi Kosovo in Srbija zamenjali ozemlje. V Prištini so medtem zatrdili, da je šlo zgolj za obisk in da niso njihove enote aretirale nikogar.

Thaci pa je medtem obiskal sporno jezero Gazivode na severozahodu Kosova, ki si ga lastita tako Beograd kot Priština.

Jezero Gazivode namreč predstavlja pomembno strateško točko, 75 odstotkov ga leži v občini Zubin potok, hidroelektrarna pa z elektriko oskrbuje vse Srbe na severu Kosova. Srbija je za njeno gradnjo namenila današnjih 45 milijonov evrov. Hidroelektrarna je v lastništvu EPS, pri čemer pa kosovska vlada vztraja, da lastništvo pripada njim.

Po navedbah srbske strani so ob obisku pripadniki kosovskih specialnih enot ROSU zavzeli jezero, prijeli nekaj srbskih državljanov, Thaci pa naj bi se po jezeru vozil s čolnom.

V Prištini so medtem zatrdili, da je šlo zgolj za obisk in da niso njihove enote aretirale nikogar. Urad visoke zunanjepolitične predstavnice EU Federice Mogherini je v imenu EU vse strani pozval k miru in vzdržanosti.